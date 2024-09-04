盤中速報 - 食品工業類股表現疲軟，跌幅2.53%，總成交額1.22億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05
台股今日食品工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌2.53%，總成交額1.22億元，大盤占比0.22%。
該產業上漲家數0、下跌家數21、平盤家數0。領跌個股福懋油(1225-TW)04日09:00股價下跌10.5元，報150.5元，跌幅6.52%。
食品工業近5日下跌0.24%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|食品工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.24%
|-0.42%
|近一月
|+3.12%
|+2.1%
|近三月
|+3.59%
|+2.58%
|近六月
|+9.33%
|+16.67%
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