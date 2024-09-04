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鉅亨速報

盤中速報 - 食品工業類股表現疲軟，跌幅2.53%，總成交額1.22億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05


台股今日食品工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌2.53%，總成交額1.22億元，大盤占比0.22%。

該產業上漲家數0、下跌家數21、平盤家數0。領跌個股福懋油(1225-TW)04日09:00股價下跌10.5元，報150.5元，跌幅6.52%。

食品工業近5日下跌0.24%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 食品工業 集中市場加權指數
近一週 -0.24% -0.42%
近一月 +3.12% +2.1%
近三月 +3.59% +2.58%
近六月 +9.33% +16.67%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21192.05-4.07%
福懋油155-3.73%

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加權指數法興(購) 槓桿11.38
加權指數法興(售) 槓桿6.64

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