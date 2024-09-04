盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額1.44億
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05
台股今日水泥工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌2.51%，總成交額1.44億元，大盤占比0.26%。
該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股嘉泥(1103-TW)04日09:05股價下跌0.6元，報17.7元，跌幅3.28%。
水泥工業近5日下跌1.52%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|水泥工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.52%
|-0.42%
|近一月
|-1.22%
|+2.1%
|近三月
|+0.52%
|+2.58%
|近六月
|+4.99%
|+16.67%
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