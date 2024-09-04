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鉅亨速報

盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.51%，總成交額1.44億

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 09:05


台股今日水泥工業類股表現疲軟，04日09:05相關指數下跌2.51%，總成交額1.44億元，大盤占比0.26%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股嘉泥(1103-TW)04日09:05股價下跌0.6元，報17.7元，跌幅3.28%。

水泥工業近5日下跌1.52%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 水泥工業 集中市場加權指數
近一週 -1.52% -0.42%
近一月 -1.22% +2.1%
近三月 +0.52% +2.58%
近六月 +4.99% +16.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21192.01-4.07%
嘉泥17.65-3.55%

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加權指數法興(售) 槓桿6.64

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