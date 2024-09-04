市值快歸零！遭證監會點名股權過度集中 香港昇能集團閃崩99%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-04 09:00

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香港昇能集團 (02459-HK) 週二 (3 日) 盤中突然暴跌，終場重挫 98.4%，收每股 0.32 港元，市值蒸發逾 200 億港元，僅剩 3.28 億港元，因該集團被香港證監會點名股權高度集中。昇能是家超高功率 (UHP) 石墨電極製造商。

《第一財經》報導，根據揭露，該公司控股股東在 4 月及 5 月陸續向多人出售股份，合計出售 1.1 億股。香港證監會也指出，鑑於該股股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，該公司的股份價格亦可能大幅波動。

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根據香港證監會今年查詢結果，截至 8 月 19 日，該公司有 25 名股東合共持有 2.79 億股股份，相當於已發行股本的 27.65%。此外，一名控股股東持有 5.825 億股 (佔已發行股本的 57.67%)，未結存在中央結算及交收系統（CCASS）及香港股東名冊中登記的約 4930.95 萬股 (佔已發行股本 4.88 %)。上述合計已相當於昇能集團發行股本的 90.2%。

昇能則回應稱，未結存在 CCASS 及香港股東名冊中登記的約 4930.95 萬股，是指於開曼群島股份過戶登記處結存的股份。截至 8 月 19 日，5 名股東僅持有 4261 萬股股份 (佔已發行股份的 4.22%)。目前 31 名股東合計持有的股份相當於已發行股份的 89.53%。

雖然公司與監管方揭露的數據有差異，但粗略估算，昇能只有約 1 萬股的股票（佔 10%）由二級市場散戶持有。

昇能去年 1 月在港股掛牌交易，發行價每股 1.6 港元，但自上市以來業績持續虧損，今年 4 到 8 月股價卻一路走高，暴漲超過 10 倍且飆漲前已有資金提前買進。上月中，昇能再度發出獲利警告，預告今年上半年虧損恐較去年同期擴大近 300%。

今年 5 月 3 日，昇能股價僅每股 1.8 港元，此後該股震盪上行，7 月中來到 20 港元附近，8 月初 MSCI 公佈季度調整結果時，該集團獲納入香港小型股指數，股價進一步上探，在上週五 (8 月 30 日) 一度飆高至 23.1 港元，達到上市以來最高。

一名港股資深投資人表示，股價脫離基本面上漲、與同業走勢背離都是危險信號。尤其是在股權高度集中的個股中，需警惕莊家炒作的嫌疑。

一位業內人士也說，公司股權的集中度越高，莊家做莊的成本越低，少量股份即可造成股價快速變動，隨後可以一邊拉高股價，一邊在二級市場賣出使散戶接盤。

值得注意的是，香港監管層此前已陸續對「唱高散貨」等擾亂市場行為進行查處。 「唱高散貨」是指不肖人士先透過各種手段推高股價，然後利用社群媒體平台誘使投資人買進流動性低的股票，再將股票拋售。