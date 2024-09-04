國際刑事法院發出了逮捕令 普丁為何還「冒險」訪問蒙古國？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-04 07:45

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俄羅斯總統普丁周二（3 日）飛抵蒙古國烏蘭巴托，受到蒙古國儀仗隊歡迎，外長等官員也親赴機場接機。

據俄羅斯總統助理烏沙科夫介紹，普丁周二與蒙古國領導人討論工業、農業、能源、交通、國際及區域合作，隨後一同向蘇聯元帥格奧爾吉 · 朱可夫紀念碑獻花，並參觀俄羅斯普列漢諾夫經濟大學烏蘭巴托分校，最後以盛大招待會結束此次訪問。

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去年 3 月，國際刑事法院（ICC）對普丁發出逮捕令。此次蒙古國之行，是國際刑事法院發出逮捕令後，普丁首次訪問《國際刑事法院羅馬規約》締約國。

普丁此前從未冒過這樣的風險，去年就未親自前往《羅馬規約》締約國南非出席金磚國家峰會。

據《彭博》周二報導，消息人士透露，普丁在此次出訪蒙古國前，已得到不會被逮捕的保證。

對於普丁「冒險」出訪的目的，據《澎湃新聞》報導，華東師範大學俄羅斯與歐亞研究院副院長、副研究員萬青松表示，普丁此訪蒙古國，與其新任期以來強化俄國在周邊地區，尤其是歐亞大陸東端的一系列新布局相連貫，他欲藉此打破西方孤立俄國的企圖，塑造有利於俄國的全新對外交往格局，也有意建立歐亞新安全架構議程，制定更加符合俄國利益的新安全遊戲規則。

莫斯科國際關系學院副教授、國際研究所高級研究員安娜 · 基列耶娃（Anna Kireeva）則說，普丁近期在歐亞大陸展開一系列外訪，絕非偶然，目的在於為俄國與合作夥伴的關係注入新活力，在西方國家制裁之下，設法推進俄羅斯感興趣的關鍵計畫。