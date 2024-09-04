路透：美國準備向烏克蘭提供長程巡弋飛彈 可能改變戰局
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-04 07:37
美國政府官員透露，美方即將與烏克蘭達成一項協議，準備向烏克蘭提供可以深入俄羅斯境內的長程巡弋飛彈，但出於技術性問題，烏克蘭可能需要等待數月，才能接收這些飛彈。
據《路透社》周二（3 日）報導，三位消息人士表示，聯合空對地遠攻飛彈（JASSM）預料會被華府納入今秋對烏克蘭的軍援範圍，但美方尚未做出最終決定。
這些官員認為，美方向烏克蘭運送 JASSM，可能會明顯改變烏克蘭戰爭戰局，因為美方這樣做，會導致俄羅斯更低地區落在強大、精準導引武器的射程範圍。
軍事專家說，JASSM 是集長程、隱形、高精準於一身的飛彈，可能會把俄軍的集結地和補給站向後推數百英里，可能會削弱俄軍維持攻勢的能力。
從烏克蘭北部邊境附近發射 JASSM，可以打擊遠至俄羅斯城市沃羅涅日和布良斯克的軍事設施。在南部，烏軍在前線附近發射飛彈，可以打擊克里米亞的機場或海軍設施。
此外，烏克蘭總統澤倫斯基再次呼籲西方國家放寬對烏軍使用外國武器的限制，允許烏軍把長程武器用於俄羅斯境內。
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