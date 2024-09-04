路透：美國準備向烏克蘭提供長程巡弋飛彈 可能改變戰局

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-04 07:37

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美國政府官員透露，美方即將與烏克蘭達成一項協議，準備向烏克蘭提供可以深入俄羅斯境內的長程巡弋飛彈，但出於技術性問題，烏克蘭可能需要等待數月，才能接收這些飛彈。

據《路透社》周二（3 日）報導，三位消息人士表示，聯合空對地遠攻飛彈（JASSM）預料會被華府納入今秋對烏克蘭的軍援範圍，但美方尚未做出最終決定。

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這些官員認為，美方向烏克蘭運送 JASSM，可能會明顯改變烏克蘭戰爭戰局，因為美方這樣做，會導致俄羅斯更低地區落在強大、精準導引武器的射程範圍。

軍事專家說，JASSM 是集長程、隱形、高精準於一身的飛彈，可能會把俄軍的集結地和補給站向後推數百英里，可能會削弱俄軍維持攻勢的能力。

從烏克蘭北部邊境附近發射 JASSM，可以打擊遠至俄羅斯城市沃羅涅日和布良斯克的軍事設施。在南部，烏軍在前線附近發射飛彈，可以打擊克里米亞的機場或海軍設施。