〈台幣〉外資匯出連3貶收32.062元 續探逾2周新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 19:49

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台北股匯今 (3) 日連袂走弱，加權指數翻黑跌逾百點，新台幣兌美元受外資匯出等影響，呈現連 3 貶，利多出盡意味濃厚，終場收在 32.062 元、貶值 4.1 分，創下逾 2 周新低，台北及元太外匯總成交值放大至 21.955 億美元。

近來熱錢出走，加上投信業者投資款匯出，使得新台幣兌美元走勢反轉，昨天失守 32 元整數關卡，今天盤中一度貶破 32.1 元關卡，最低來到 32.122 元，但下午貶勢逐漸收斂，終場以 32.062 元作收，為 8 月中旬以來的最低點。

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匯銀人士指出，市場已經提前反映美國降息預期，除非 Fed 降息幅度達到 2 碼以上，才有可能帶動整體亞幣重拾反彈力道。

觀察主要亞幣對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.08%，日元強升 0.36%，新台幣貶值 0.13%，韓元貶值 0.1%，新加坡幣貶 0.08%，人民幣貶值 0.06%。