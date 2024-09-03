鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.36元，預估目標價為38元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 18:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.34元上修至3.36元，其中最高估值3.48元，最低估值3.18元，預估目標價為38元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.48(3.48)
|3.82
|3.5
|最低值
|3.18(3.18)
|2.9
|3.15
|平均值
|3.34(3.32)
|3.32
|3.38
|中位數
|3.36(3.34)
|3.25
|3.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|243,173,000
|249,408,000
|204,339,380
|最低值
|156,319,000
|144,955,000
|179,120,580
|平均值
|183,920,010
|191,409,550
|192,305,960
|中位數
|177,105,000
|188,087,770
|192,881,940
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.82
|1.55
|2.73
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
|194,406,321
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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