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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.36元，預估目標價為38元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 18:11


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對中信金(2891-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.34元上修至3.36元，其中最高估值3.48元，最低估值3.18元，預估目標價為38元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.48(3.48)3.823.5
最低值3.18(3.18)2.93.15
平均值3.34(3.32)3.323.38
中位數3.36(3.34)3.253.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值243,173,000249,408,000204,339,380
最低值156,319,000144,955,000179,120,580
平均值183,920,010191,409,550192,305,960
中位數177,105,000188,087,770192,881,940

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.821.552.732.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		136,576,427139,252,299186,057,824194,406,321

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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