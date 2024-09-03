半導體展即將開始，盟立率先逆勢大漲，「台虹第3」更有倍數空間!!

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 19:00

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台股持續量縮，已經連續兩天成交量不到 2900E，這主要有兩個因素，一個是國際資金都在等 FED 降息，要等到台北時間 9/19 凌晨兩點才會公布答案，這段時間外資連 9 賣超，共計賣超 850E，自然對行情有壓抑效果。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，影響更大的可能是內資動能的部分，大家之前只注意到限貸令是對房市有影響，但事實上很多資金是互通的，當房貸資金趨緊，連帶就影響到股市操作的動能，近期內資懶洋洋，恐怕跟這限貸令大有關連。

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不過還好本土 ETF 規模持續成長，統計三月以來外資大賣 5396E，同時間投信大買 6157E，有撐住外資的賣壓，不過操作偏短線的自營商則大賣 5250E，其中 3500E 左右是自歷史新高 24416 下來遇到股災一路賣出來的，自營商何時翻多也將是台股轉強的觀察指標。

結論就是 FED 降息後，市場熱度可望上升，更重要的是央行對於房貸的態度是否放鬆，賴總統已經對此表示關心，央行不至於是鐵板一塊，而以我過去的經驗來說，越到年底台股越有機會大漲，並且往往延續到元月行情，短線的量縮區間整理，是為了第四季的行情作準備，慢慢布局業績趨勢股的好時機。

輝達法說則打破市場疑慮，表示第四季 B200 如期交貨，相關 GB200 的系統廠也將如計畫推出新 AI 伺服器，4Q 逐步增量，預計過年後放大量，零組件拉貨動能趨勢明確向上，股價這次只要拉回夠深的都有表現機會，水冷這次我首推 (8996-TW) 高力，8 月營收可望挑戰近一年新高，第四季水冷相關產品出貨會更好，明年營收比重將大幅度拉高，這波自 537 打回 266，再反彈到 359.5，短線若有回檔，越接近月線 345 附近就越是好買點。

而 AI 需求來自於 AI 資料中心持續的建置，除了相關 AI 伺服器之外，傳輸也要同步升級，現在主流已經是 400G，明年就會有 800G 需求，相關網通產品都在升級中，其中 400G 光纖連接線需求大旺，(3450-TW) 聯鈞受惠去中化的趨勢迎來轉單，甲骨文 400G 訂單進入拉貨旺季，七月營收 6.44E 幾乎打平歷史新高，八月可望寫下新高，手上還有 MARVELL 800G 訂單，明年這塊可望放量，法人認為年底 GOOGLE 新的 AI 資料中心，也將下單給聯鈞，營收將再加分，今年上半年 EPS0.78，全年上看 4.5 元，明年大單齊發之下將大賺 10~12 元，若以 (6442-TW) 光聖為例，今年 EPS 估約 11 元，股價最高 558，但明年可能持平，聯鈞則後來居上，但股價僅 170 幾元，股價落差太大，以年底前聯鈞營運動能將強於光聖的預期之下，我認為將取代光聖成為光通訊族群的最新強勢指標股，比價光聖可期。

上週二提到的「台虹第 2」就是 (2464-TW) 盟立，今日股價先衝上去了，不建議再追高，但「台虹第 3」則要密切注意，其關鍵零組件打入 GB200 供應鏈，4Q 出貨逐步增加，明年 1Q 放量，營收將展現翻倍的強大動能，重點是股價才 30 幾元而已，以我過去的經驗，越低價的公司轉機越大，股價飆越快，通常營收翻倍，股價常常漲好幾倍，年底前會有一個大波段行情，這種精品股不可錯過。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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