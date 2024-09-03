銷售額連5月萎縮！專家：隨著陸客持續勒緊荷包 香港零售業黃金時代已告終

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-03 16:55

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香港今年 7 月零售業總銷貨價值初估數字年減 11.8% 至 291 億港元，降幅高於市場預期且連續第五個月走降，分析師最新指出，隨著中國遊客持續勒緊錢包，香港零售業的「黃金時代」已經結束。

數據顯示，香港今年前 7 月零售業總銷貨價值臨時估值平均年減 7.3%，總銷貨數量下降 8.9%，即便遊客人數在此期間大幅反彈 52.2%。

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房地產諮詢公司萊坊 (Knight Frank) 亞太研究主管 Christine Li 說，中國中產階級遊客在香港的消費減少可歸因於經濟放緩。

數據顯示，去年在港過夜中國遊客人均消費 6495 港元 (833 美元)，較 2019 年增加 8.4%，但未過夜中國遊客人均消費大降 37% 至 1383 港元。

Christine 指出，新冠疫情過後，中國消費者更加注重體驗而非物質產品，這一價值觀的轉變導致高端奢侈品銷售疲軟，在中國消費者的支出中尤其明顯。

分析人士指出，提前支付交通食宿費用的「不花錢」旅遊很受歡迎，參加這些套裝行程的遊客不會有太多花費。

第一太平戴維斯亞太研究及諮詢顧問部主管盛世民 (Simon Smith) 告訴《CNBC》說：「他們只為自己的社群媒體帳號拍照，但不花錢。他們不再像以前那樣在商店或餐廳花同樣的錢，香港零售市場黃金時代已經結束。這就是現實。」

萊坊的 Christine 也指出，即便是中國富人在香港觀光時也減少奢侈品消費。

她在接受《CNBC》訪問時也說：「中國遊客奢侈品消費下降對香港零售業產生深遠影響。香港零售業嚴重依賴中國遊客購買手錶、包包和珠寶等高端商品，因此該產業正面臨著重大挑戰。」