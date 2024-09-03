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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為501元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 08:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.27元，其中最高估值7.53元，最低估值3.66元，預估目標價為501元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值7.53(7.53)15.2622.6220.22
最低值3.66(3.66)8.4611.920.22
平均值6.25(6.25)13.3119.4320.22
中位數6.27(6.23)13.8620.0220.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值19,464,00025,516,00033,356,00034,542,000
最低值18,611,00021,890,00028,685,00034,542,000
平均值18,951,23024,364,01030,369,87034,542,000
中位數18,905,00024,485,84029,919,50034,542,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.9615.9561.5135.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,427,33523,511,08621,506,06613,876,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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矽力-KY4380.81%
美元/台幣32.060.12%

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