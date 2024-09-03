鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.27元，預估目標價為501元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.23元上修至6.27元，其中最高估值7.53元，最低估值3.66元，預估目標價為501元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.53(7.53)
|15.26
|22.62
|20.22
|最低值
|3.66(3.66)
|8.46
|11.9
|20.22
|平均值
|6.25(6.25)
|13.31
|19.43
|20.22
|中位數
|6.27(6.23)
|13.86
|20.02
|20.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19,464,000
|25,516,000
|33,356,000
|34,542,000
|最低值
|18,611,000
|21,890,000
|28,685,000
|34,542,000
|平均值
|18,951,230
|24,364,010
|30,369,870
|34,542,000
|中位數
|18,905,000
|24,485,840
|29,919,500
|34,542,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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