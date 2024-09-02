盤後速報 - 富邦金(2881)下週(9月9日)除權0.5元，預估參考價89.52元
鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05
富邦金(2881-TW)下週(9月9日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(9月2日)收盤價94.00元計算，預估參考價為89.52元，權值合計為4.48元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲3.26%，集中市場加權指數上漲0.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/09
|94.00
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/07/19
|89.9
|2.5
|2.78%
|0.0
|2023/09/04
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/07/20
|64.8
|1.5
|2.31%
|0.0
|2022/09/22
|56.5
|0.0
|0.0%
|0.5
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