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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦金(2881)下週(9月9日)除權0.5元，預估參考價89.52元

鉅亨網新聞中心 2024-09-02 17:05


富邦金(2881-TW)下週(9月9日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(9月2日)收盤價94.00元計算，預估參考價為89.52元，權值合計為4.48元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

富邦金(2881-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。近5日股價上漲3.26%，集中市場加權指數上漲0.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/09 94.00 0.0 0.0% 0.5
2024/07/19 89.9 2.5 2.78% 0.0
2023/09/04 0.0 0.0 0.0% 0.5
2023/07/20 64.8 1.5 2.31% 0.0
2022/09/22 56.5 0.0 0.0% 0.5

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