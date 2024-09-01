盤中速報 - Radiant Capital大漲13.96%，報0.08美元
鉅亨網新聞中心 2024-09-01 00:05
Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過13.96%，最新價格0.08美元，總成交量達0.30億美元，總市值0.90億美元，目前市值排名第 154 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：1,066,365,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.96%
- 近 1 月：-16.51%
- 近 3 月：-60.45%
- 近 6 月：-77.45%
- 今年以來：-74.77%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - SuperRare大漲8.17%，報0.176美元
- 盤中速報 - AAVE大漲9.17%，報129.7美元
- 盤中速報 - FET大漲10.83%，報1.167美元
- 盤中速報 - AAVE大漲8.99%，報130.2美元
上一篇
下一篇