search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.12億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-31 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,880美元，24小時漲跌幅-1.15%；以太幣(ETH)現報價格2,514.72美元，24小時漲跌幅-0.38%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.57億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.54億美元。

24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅9.62%；STMX(STMX)24小時跌幅8.63%；AAVE(AAVE)24小時跌幅7.06%。


近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅63.1%；FOR(FOR)近一週漲幅41.7%；Ethena(ENA)近一週漲幅34.9%。

近一週跌幅：Nuls(NULS)近一週跌幅18.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅17.9%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅9.76%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣以太幣USDC

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣59039.99-0.95%
以太幣2522.240.00%
USDC0.9999-0.01%

延伸閱讀


Empty