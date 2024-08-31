鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.12億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-31 17:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅9.62%；STMX(STMX)24小時跌幅8.63%；AAVE(AAVE)24小時跌幅7.06%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅63.1%；FOR(FOR)近一週漲幅41.7%；Ethena(ENA)近一週漲幅34.9%。