鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.12億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%
鉅亨網新聞中心 2024-08-31 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,880美元，24小時漲跌幅-1.15%；以太幣(ETH)現報價格2,514.72美元，24小時漲跌幅-0.38%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.57億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.54億美元。
24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅13.6%。
24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅9.62%；STMX(STMX)24小時跌幅8.63%；AAVE(AAVE)24小時跌幅7.06%。
近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅63.1%；FOR(FOR)近一週漲幅41.7%；Ethena(ENA)近一週漲幅34.9%。
近一週跌幅：Nuls(NULS)近一週跌幅18.1%；VIDT DAO(VIDT)近一週跌幅17.9%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅9.76%。
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