鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.64億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-31 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；REEF(REEF)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：SUN(SUN)24小時跌幅20.7%；Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅13%；STMX(STMX)24小時跌幅11.7%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅63.1%；FOR(FOR)近一週漲幅41.7%；Ethena(ENA)近一週漲幅34.9%。