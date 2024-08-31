盤中速報 - Radiant Capital大漲9.12%，報0.08美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-31 08:05
Radiant Capital(RDNT)在過去 24 小時內漲幅超過9.12%，最新價格0.08美元，總成交量達0.33億美元，總市值0.87億美元，目前市值排名第 158 名。
近 1 日最高價：0.08美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：1,066,365,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.00%
- 近 1 月：-28.57%
- 近 3 月：-65.33%
- 近 6 月：-79.39%
- 今年以來：-76.94%
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