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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.47%，報34.05元

鉅亨網新聞中心 2024-08-31 00:10


截至台北時間31日00:09，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.47%，暫報34.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-5.70%
  • 近 1 週：-1.71%
  • 近 3 月：-7.91%
  • 近 6 月：-5.55%
  • 今年以來：-1.34%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.17%
  • 美元/韓元相關性0.69，本日上漲0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.72%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.69，本日上漲0.26%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲0.52%
  • 英鎊/美元相關性-0.62，本日上漲0.31%

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美元/泰銖34.070.53%
韓元/美元0.000747260.00%
紐元/美元0.6247-0.16%
澳元/美元0.6765-0.47%
英鎊/美元1.312-0.34%

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