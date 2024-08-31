外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.47%，報34.05元
鉅亨網新聞中心 2024-08-31 00:10
截至台北時間31日00:09，美元/泰銖上漲0.16點漲幅達0.47%，暫報34.05點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-5.70%
- 近 1 週：-1.71%
- 近 3 月：-7.91%
- 近 6 月：-5.55%
- 今年以來：-1.34%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.17%
- 美元/韓元相關性0.69，本日上漲0.32%
- 美元/瑞典克朗相關性0.62，本日上漲0.72%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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