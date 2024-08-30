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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.12%，報10.6019元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 21:10


截至台北時間30日21:10，美元/挪威克朗上漲0.117點漲幅達1.12%，暫報10.6019點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.48%
  • 近 1 週：-0.99%
  • 近 3 月：-0.87%
  • 近 6 月：-1.28%
  • 今年以來：+3.53%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.74%
  • 美元/加幣相關性0.60，本日上漲0.19%
  • 美元/新加坡幣相關性0.57，本日上漲0.16%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲0.27%
  • 澳元/美元相關性-0.68，本日上漲0.34%
  • 歐元/美元相關性-0.57，本日上漲0.21%

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美元/挪威克朗10.62021.30%
加幣/美元0.74150.03%
紐元/美元0.6248-0.14%
澳元/美元0.6764-0.49%
歐元/美元1.1051-0.24%

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