外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.12%，報10.6019元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 21:10
截至台北時間30日21:10，美元/挪威克朗上漲0.117點漲幅達1.12%，暫報10.6019點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.48%
- 近 1 週：-0.99%
- 近 3 月：-0.87%
- 近 6 月：-1.28%
- 今年以來：+3.53%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.73，本日上漲0.74%
- 美元/加幣相關性0.60，本日上漲0.19%
- 美元/新加坡幣相關性0.57，本日上漲0.16%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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