盤中速報 - ORDI大跌9.62%，報25.84美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-31 00:05
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過9.62%，最新價格25.84美元，總成交量達0.31億美元，總市值5.43億美元，目前市值排名第 62 名。
近 1 日最高價：28.65美元，近 1 日最低價：25.66美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.70%
- 近 1 月：-26.94%
- 近 3 月：-44.62%
- 近 6 月：-61.60%
- 今年以來：-65.01%
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