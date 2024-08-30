〈能源盤後〉利比亞陷入央行爭奪戰 削減供應 油價獲支撐力

鉅亨網編譯許家華 2024-08-30 05:38

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由於利比亞因政治紛爭而關閉所有油田，暫停生產和出口，令國際油價在連日下跌後找到了一些支撐，周四 (29 日) 收高。

能源商品價格

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10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.39 美元或 1.9%，收每桶 75.91 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.29 美元或 1.6%，收每桶 79.94 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.24 美元或 1.6%，收每桶 78.82 美元，此為交易最活躍的 Brent 期貨。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.25 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5% ，收每加侖 2.28 美元。

9 月交割的天然氣價格上漲 1.4%，收每百萬 Btu 1.93 美元，該期貨今日到期。

10 月交割的天然氣價格上漲 1.9%，收每百萬 Btu 2.14 美元，但盤中低點達 2.026 美元。

市場驅動力

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，利比亞東部與西部政府彼此爭奪利比亞央行控制權，導致國內油田關閉，原油流量大幅減少，每日產量減少近 50 萬桶，且這個數字還不包括本月初關閉的 Sharara 油田。

原油價格在衝突中找到了支撐，但周三回落，原因是市場預期夏日駕駛季結束後能源需求將走疲，以及能源資訊局 (EIA) 數據顯示，上周美國原油庫存下降幅度小於市場預期。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示：「市場似乎將利比亞的局勢視為一場貓捉老鼠的遊戲，表明它隨時可能無疾而終。然而，在現階段，它似乎正在紮根而不是枯萎，因此有些人可能會認為最近的價格下跌有點過頭了。」

利比亞局勢使 OPEC + 原定 10 月起取消部分減產的計畫變得更加複雜。「利比亞長期關閉油田，使 OPEC + 可在今年第四季更安心地增加供應，但如果利比亞中斷生產的時間很短，就會讓 OPEC + 難以增產。在這種情況下，我們認為，當需求擔憂仍然揮之不去時，他們將不願意向市場提供額外的供應量。」ING 策略師寫道。

儘管如此，Innes 表示，在美國夏日駕駛季結束時，OPEC 會增加還是減少供應，這點恐進一步攪動局勢，因為中國經濟陷入困境之際，美國一直是今年石油新需求的主要來源，所以更可能加劇此一情況。

其他能源交易

隨著交易員消化了美國天然氣庫存周報，天然氣價格擺脫早盤跌勢而收高。

EIA 公布，上周 (8/23 止) 天然氣供應量增加了 350 億立方英呎。