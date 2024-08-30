BenQ董事長李焜耀退休 曾文祺接任

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-30 19:07

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佳世達 (2352-TW) 子公司明基電通 (BenQ) 今 (30) 日公告，高階人事異動，原董事長李焜耀及原總經理李文德退休卸任，由曾文祺新任董事長，黃原福任新總經理，人事案自 8 月 30 日生效。

明基電通說明，曾文祺擁有超過 30 年業務開發、產品規劃管理、全球營銷、通路管理的豐富經歷並屢創卓越績效，帶領團隊實現做強做久的經營目標。自 1994 年加入即負責 CD-ROM 產品與拓銷，使明基成為全球前五大光碟機品牌。

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曾文祺領導創立明基中國分公司，率先建立行銷團隊，從最初的三名員工發展成數百人的中國行銷中心，近十年更透過圈層行銷與顧客建立深度鏈結，洞察消費者需求與創造獨特體驗，帶領專業電競產品、智慧照明產品等均成為使用者的首選品牌。

黃原福在資訊領域擁有逾 30 年豐富經驗，透過策略性產品開發與 STP、DTC 行銷模式，為明基帶來全新視角與方向，2008 年金融風暴之際，導入 STP 模式，引領明基成為全球第一的 DLP 投影機品牌，並開創電競顯示器品類及可連結雲端的智慧電子白板。

此外，黃原福在 2014 年引入設計思維，打造專為螢幕閱讀設計的護眼檯燈與螢幕掛燈；2016 年領導數位轉型，導入 DTC 模式，助公司安渡疫情挑戰，面對科技產業變動，持續引進新商業模式，促使明基成為學習型組織。

李焜耀在 2001 年開創 BenQ 並迅速崛起為知名的國際品牌，李文德則為 BenQ 開拓歐洲版圖更奠定穩健的財務基礎和經營績效，明基電通表示，由衷感謝兩人領導與貢獻，建立完善的品牌文化及制度，引領 BenQ 投入數位生活、企業營運、醫療保健以及教育學習領域，成為公司最重要的資產。