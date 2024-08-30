盤後速報 - 安倉(5548)次交易(2)日除權息1.5元，參考價37.32元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
安倉(5548-TW)次交易(2)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.25元，股票股利0.25元，合計股利1.5元。
首日參考價為37.32元，相較今日收盤價39.50元，權息值合計為2.18元，股息殖利率3.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|39.50
|1.25
|3.16%
|0.25
|2023/06/29
|20.6
|1.25
|6.07%
|0.0
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