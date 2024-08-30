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鉅亨速報

盤後速報 - 安倉(5548)次交易(2)日除權息1.5元，參考價37.32元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


安倉(5548-TW)次交易(2)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.25元，股票股利0.25元，合計股利1.5元。

首日參考價為37.32元，相較今日收盤價39.50元，權息值合計為2.18元，股息殖利率3.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 39.50 1.25 3.16% 0.25
2023/06/29 20.6 1.25 6.07% 0.0

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