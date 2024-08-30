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鉅亨速報

盤後速報 - 北基(8927)下週(9月6日)除權息2元，預估參考價56.56元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05


北基(8927-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.7元，股票股利1.3元，合計股利2元。

以今日(8月30日)收盤價64.60元計算，預估參考價為56.56元，權息值合計為8.04元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

北基(8927-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為加油站供售汽.柴油。汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.21%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/06 64.60 0.6991 1.08% 1.2984
2023/09/04 65.0 0.662 1.02% 0.9458
2022/09/14 40.05 0.5883 1.47% 0.8543
2021/09/03 35.45 0.4676 1.32% 0.0
2020/08/24 15.35 0.2 1.3% 0.0

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北基64.6-1.37%

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