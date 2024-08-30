盤後速報 - 北基(8927)下週(9月6日)除權息2元，預估參考價56.56元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 17:05
北基(8927-TW)下週(9月6日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.7元，股票股利1.3元，合計股利2元。
以今日(8月30日)收盤價64.60元計算，預估參考價為56.56元，權息值合計為8.04元，股息殖利率1.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
北基(8927-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為加油站供售汽.柴油。汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.21%，櫃買市場加權指數上漲1.32%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/06
|64.60
|0.6991
|1.08%
|1.2984
|2023/09/04
|65.0
|0.662
|1.02%
|0.9458
|2022/09/14
|40.05
|0.5883
|1.47%
|0.8543
|2021/09/03
|35.45
|0.4676
|1.32%
|0.0
|2020/08/24
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
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- 北基:公告北基國際股份有限公司國內第八次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：北基八，代碼：89278)轉交換作業開始之轉交換日期等相關事項。
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