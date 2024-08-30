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鉅亨速報

盤中速報 - Wolfspeed公司(WOLF-US)大漲4.06%，報10.76美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 03:00


Wolfspeed公司(WOLF-US)截至台北時間30日02:45股價上漲0.42美元，報10.76美元，漲幅4.06%，成交量5,975,521（股），盤中最高價11.11美元、最低價10.35美元。

美股指數盤中表現

Wolfspeed公司(WOLF-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-23.46%
  • 近 1 月：-46.23%
  • 近 3 月：-61.62%
  • 近 6 月：-59.53%
  • 今年以來：-76.24%

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美股美股盤中Wolfspeed公司

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