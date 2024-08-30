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鉅亨速報

盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲3.07%，報242.59美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 03:00


MongoDB公司(MDB-US)截至台北時間30日02:44股價上漲7.22美元，報242.59美元，漲幅3.07%，成交量1,107,530（股），盤中最高價247.10美元、最低價238.42美元。

美股指數盤中表現

MongoDB公司(MDB-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-10.06%
  • 近 1 月：-7.15%
  • 近 3 月：-29.92%
  • 近 6 月：-46.92%
  • 今年以來：-42.43%

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美股美股盤中MongoDB公司

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