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鉅亨速報

盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲3.82%，報274.28美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 03:00


Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間30日02:45股價上漲10.08美元，報274.28美元，漲幅3.82%，成交量10,613,942（股），盤中最高價285.73美元、最低價261.34美元。

美股指數盤中表現

Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.3%
  • 近 1 月：+3.14%
  • 近 3 月：-23.82%
  • 近 6 月：-17.68%
  • 今年以來：+3.48%

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美股美股盤中Crowdstrike控股

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