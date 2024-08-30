盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大漲3.82%，報274.28美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 03:00
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間30日02:45股價上漲10.08美元，報274.28美元，漲幅3.82%，成交量10,613,942（股），盤中最高價285.73美元、最低價261.34美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.3%
- 近 1 月：+3.14%
- 近 3 月：-23.82%
- 近 6 月：-17.68%
- 今年以來：+3.48%
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