鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為155.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.16元，其中最高估值4.51元，最低估值3.98元，預估目標價為155.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.51(4.51)
|4.5
|4.9
|最低值
|3.98(3.98)
|3.88
|4.19
|平均值
|4.2(4.23)
|4.19
|4.62
|中位數
|4.16(4.25)
|4.16
|4.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22.06億
|23.09億
|24.44億
|23.75億
|最低值
|21.75億
|21.90億
|22.58億
|23.75億
|平均值
|21.90億
|22.44億
|23.49億
|23.75億
|中位數
|21.86億
|22.40億
|23.65億
|23.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.07
|2.19
|4.61
|5.48
|4.71
|營業收入
|16.41億
|16.78億
|17.78億
|20.20億
|21.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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