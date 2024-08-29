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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為155.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.25元下修至4.16元，其中最高估值4.51元，最低估值3.98元，預估目標價為155.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.51(4.51)4.54.9
最低值3.98(3.98)3.884.19
平均值4.2(4.23)4.194.62
中位數4.16(4.25)4.164.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值22.06億23.09億24.44億23.75億
最低值21.75億21.90億22.58億23.75億
平均值21.90億22.44億23.49億23.75億
中位數21.86億22.40億23.65億23.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.072.194.615.484.71
營業收入16.41億16.78億17.78億20.20億21.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Mid-America Apartment Communities, Inc.(MAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAA

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