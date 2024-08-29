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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.83%，報0.6293元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 14:10


截至台北時間29日14:10，紐元/美元上漲0.0052點漲幅達0.83%，暫報0.6293點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.87%
  • 近 1 週：+1.40%
  • 近 3 月：+1.61%
  • 近 6 月：+2.36%
  • 今年以來：-1.28%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.81，本日上漲0.34%
  • 英鎊/美元相關性0.66，本日上漲0.19%
  • 歐元/美元相關性0.59，本日上漲0.14%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日上漲0.04%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日上漲0.12%
  • 美元/泰銖相關性-0.68，本日上漲0.32%

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紐元/美元0.6280.63%
澳元/美元0.68030.28%
英鎊/美元1.3210.15%
歐元/美元1.1117-0.02%
泰銖/美元0.0294120.34%

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