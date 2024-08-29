外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.82%，報0.6292元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 12:10
截至台北時間29日12:10，紐元/美元上漲0.0051點漲幅達0.82%，暫報0.6292點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.87%
- 近 1 週：+1.40%
- 近 3 月：+1.61%
- 近 6 月：+2.36%
- 今年以來：-1.28%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日上漲0.02%
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日上漲0.08%
- 美元/泰銖相關性-0.68，本日上漲0.29%
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