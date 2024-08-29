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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估上修至7.77元，預估目標價為333元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 12:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.69元上修至7.77元，其中最高估值8.49元，最低估值6.64元，預估目標價為333元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.49(8.49)14.9715.77
最低值6.64(6.64)8.7313.77
平均值7.75(7.65)11.4114.85
中位數7.77(7.69)11.4714.88

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值33,586,00048,009,00065,503,540
最低值30,845,00038,589,00049,486,000
平均值32,070,04043,374,21056,963,900
中位數31,833,00043,405,25054,594,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.858.694.533.18
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,119,75530,060,50919,650,56415,362,855

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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