問卦：科技業年薪400萬優離給300萬 走不走？網友獻計先「落袋為安」給出理由

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-29 11:05

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受惠 AI 躍進，科技業的工作機會炙手可熱，也有業者同步進行優離優退，有網友在社群平台發文「給你 300 萬你願意被裁嗎？」，原 po 表示在目前工作的外商科技業裁員，領 400 萬年薪約有 300 萬資遣費，想問大家該不該拿？擔心拿了找不到更好待遇。1111 人力銀行指出，求才資料庫中有逾 14 萬筆科技業的工作機會，是近年的高峰，高科技人才的需求仍然維持在高點。

雖然有網友一針見血的回覆「你要先確定有的選耶……」，「被放到裁員名單後，你能選的只有優離領大禮包，或領勞基法資遣費」，但多數業內的網友卻正面看待優離退「留下來也不知道下一次什麼時候被裁員，一直會有不安的情緒，倒不如休息一兩個月找下一個工作」。

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有網友認為整包領走最划算，「2023 年被裁的，好多都回鍋了，根本賺一年有薪假」、「一定拿！ 去年敝司也是大裁員，只能說真香，那時還有跟主管爭取名額不過沒有被選中 QQ」。 當然還有許多科技業的網友分享，這樣的人力調整根本就是常態，反而要把握機會，跳到更好的職缺，「正常人都會想被裁，裁那一個真的是非常大包，而且一線外商都年初砍年底徵， 今年砍明年招」、「300 萬一定走啊 又不怕找不到工作」

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，優離優退是企業在調整人力配置、生產效率的一種手段，但從整體科技產業的人力需求來觀察，有高達 9 成 6 的科技業在下半年仍然有徵才的計畫，目前 1111 人力銀行資料庫中有超過 14 萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，再加上金融業、傳產製造業也面臨數位轉型，顯示高科技人才的需求仍然維持在高點。