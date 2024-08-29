鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.16億美元，PowerPool(CVP)24小時漲幅達62.5%

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 10:15

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24小時漲幅：PowerPool(CVP)24小時漲幅62.5%；FOR(FOR)24小時漲幅41.6%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅11.4%。

24小時跌幅：MBOX(MBOX)24小時跌幅26.2%；LOKA(LOKA)24小時跌幅13.6%；OGN(OGN)24小時跌幅8.73%。

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近一週漲幅：PowerPool(CVP)近一週漲幅67.5%；FOR(FOR)近一週漲幅48.7%；SuperRare(RARE)近一週漲幅33.7%。