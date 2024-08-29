克宮：俄烏和平談判前景渺茫 川普「三戰警告」有理

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 07:24

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克里姆林宮發言人佩斯科夫周三（28 日）表示，目前並不具備烏克蘭問題和談的先決條件，至少目前看不到和談希望。

這是佩斯科夫在回答有關俄羅斯總統普丁與印度總理莫迪通話問題時的表述。此前一天，莫迪向普丁提到他訪問烏克蘭的情況。莫迪表示，印方有意調解烏克蘭問題。

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普丁此前也排除了俄烏談判的可能性，原因是烏軍入侵俄羅斯庫斯克地區，並傷害平民。普丁表示，如果烏克蘭放棄申請加入北約（NATO），並將軍隊撤出屬於俄羅斯的所有領土，他會下令停戰。

此外，佩斯科夫還說，世界緊張局勢持續升級，美國前總統川普的警告有道理。川普在本周表示，美國從未像現在這樣，這麼接近第三次世界大戰。

佩斯科夫指出：「像烏軍在庫斯克這樣的襲擊，當然是引發緊張局勢升級到極限的行徑。因此，我方有理由感到擔憂，在這種情況下，這樣的言論可能…… 也是可以被理解。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周二也提出警告，西方國家考慮允許烏克蘭使用「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈打擊俄羅斯領土縱深，這是在 「玩火」，他還告誡美國，第三次世界大戰不會僅侷限在歐洲。