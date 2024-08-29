蘇利文見王毅 白宮：美中討論未來幾周內舉行拜習通話

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-29 07:21

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白宮周三（28 日）指出，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan ）與中共中央外辦主任王毅會面時，強調了維持台海和平穩定的重要性，重申美國防衛印太盟友的承諾，雙方也討論了未來數周內安排領袖層級的通話。

白宮指出，蘇利文周二、周三在北京郊外與王毅會面，雙方持續努力維持溝通管道，以負責任的態度，管理雙邊關係。

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蘇利文強調了維持台海和平穩定的重要性，也提到美方關切中國支持俄羅斯國防工業及其對歐洲和跨大西洋安全的影響。

據《彭博》報導，美方在聲明中指出，雙方歡迎為保持開放溝通管道所做的努力，包括美中兩國計劃在未來幾周內舉行領導人級別通話。

對此，中方的提法是：「雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論」，但中方沒說明準備如何展開這些溝通。

中國外交部說，美中兩國進行了坦誠、實質性、建設性的討論。

王毅強調，台灣屬於中國，中國必將統一，「台獨」是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

王毅指出，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。美方以「產能過剩」為藉口，搞保護主義，只會損害全球綠色發展，影響世界經濟成長。