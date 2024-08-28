盤後速報 - 麗清(3346)下週(9月4日)除息1.5元，預估參考價38.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05
麗清(3346-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(8月28日)收盤價39.50元計算，預估參考價為38.0元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
麗清(3346-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為電子材料批發業。國際貿易業(限工廠產品)。電子零組件製造業。近5日股價上漲1.02%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|39.50
|1.49774
|3.79%
|0.0
|2023/09/05
|46.8
|0.28214
|0.6%
|0.0
|2022/09/08
|39.25
|0.62
|1.58%
|0.0
|2021/10/22
|39.7
|0.1528
|0.38%
|0.0
|2019/09/04
|33.3
|1.4957
|4.49%
|0.0
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