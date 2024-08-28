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鉅亨速報

盤後速報 - 麗清(3346)下週(9月4日)除息1.5元，預估參考價38.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 17:05


麗清(3346-TW)下週(9月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(8月28日)收盤價39.50元計算，預估參考價為38.0元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

麗清(3346-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為電子材料批發業。國際貿易業(限工廠產品)。電子零組件製造業。近5日股價上漲1.02%，集中市場加權指數下跌1.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 39.50 1.49774 3.79% 0.0
2023/09/05 46.8 0.28214 0.6% 0.0
2022/09/08 39.25 0.62 1.58% 0.0
2021/10/22 39.7 0.1528 0.38% 0.0
2019/09/04 33.3 1.4957 4.49% 0.0

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集中市場加權指數22370.660.84%
麗清39.5-0.25%

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加權指數法興(售) 槓桿5.32

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