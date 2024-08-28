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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.94%，報1338.51元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 14:10


截至台北時間28日14:10，美元/韓元上漲12.4點漲幅達0.94%，暫報1338.51點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.17%
  • 近 1 週：-0.11%
  • 近 3 月：-2.42%
  • 近 6 月：-0.45%
  • 今年以來：+2.51%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.26%
  • 美元/泰銖相關性0.69，本日上漲0.35%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.39%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.66，本日上漲0.37%
  • 英鎊/美元相關性-0.61，本日上漲0.25%
  • 紐元/美元相關性-0.59，本日上漲0.38%

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美元/韓元1335.520.72%
泰銖/美元0.029334-0.34%
歐元/美元1.1111-0.64%
英鎊/美元1.3207-0.38%
紐元/美元0.6235-0.24%

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