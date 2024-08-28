外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.94%，報1338.51元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 14:10
截至台北時間28日14:10，美元/韓元上漲12.4點漲幅達0.94%，暫報1338.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.17%
- 近 1 週：-0.11%
- 近 3 月：-2.42%
- 近 6 月：-0.45%
- 今年以來：+2.51%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.81，本日上漲0.26%
- 美元/泰銖相關性0.69，本日上漲0.35%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日上漲0.39%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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