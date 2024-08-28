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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1128元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 18:10


截至台北時間28日18:10，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.49%，暫報1.1128點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.00%
  • 近 1 週：+0.50%
  • 近 3 月：+3.00%
  • 近 6 月：+3.13%
  • 今年以來：+1.26%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.32%
  • 歐元/加幣相關性0.70，本日下跌0.36%
  • 澳元/美元相關性0.62，本日下跌0.03%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日下跌0.32%
  • 美元/韓元相關性-0.66，本日下跌0.66%

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歐元/美元1.111-0.65%
英鎊/美元1.3205-0.39%
加幣/美元0.7422-0.21%
澳元/美元0.6772-0.31%
韓元/美元0.00074836999999999990.00%

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