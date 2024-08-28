外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.1128元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 18:10
截至台北時間28日18:10，歐元/美元下跌0.0055點跌幅達0.49%，暫報1.1128點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.00%
- 近 1 週：+0.50%
- 近 3 月：+3.00%
- 近 6 月：+3.13%
- 今年以來：+1.26%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.15%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.77，本日下跌0.32%
- 美元/韓元相關性-0.66，本日下跌0.66%
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