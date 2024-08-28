墨西哥總統下令：暫停與美國大使館關係 美方必須學會尊重主權

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 11:12

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墨西哥總統羅培茲歐布拉多周二（27 日）表示，已「暫停」與美國駐墨大使館的關係，以回應美駐墨大使薩拉薩爾日前提出的有關墨國司法改革的言論。

據《CNN》報導，羅培茲歐布拉多周二在記者會上說，薩拉薩爾日前批評墨國政府推動的司法改革，墨方因此決定「暫停」與美國駐墨大使館的關係，「他們必須學會尊重墨西哥主權，這不是一件小事」。

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不過，羅培茲歐布拉多表示，仍維持與美國政府的雙邊關係。

薩拉薩爾 22 日說，墨西哥政府推行的司法改革措施，將會威脅民主制度，削弱北美經濟一體化。羅培茲歐布拉多曾對此回應稱，薩拉薩爾的言行魯莽且令人遺憾，體現美國在美洲長期推行的干涉主義政策。

6 月 2 日，墨西哥舉行大選。7 日，羅培茲歐布拉多指出，國家復興運動黨所在聯盟在新一屆議會中佔多數議席，將爭取在新一屆議會上批准啟動司法改革。

這次司法改革涵蓋法官選舉等 20 條改革措施，羅培茲歐布拉多認為，這項改革有助於打擊腐敗，提高司法體系的效率，但批評者認為，此舉可能會削弱司法獨立，司法被政治挾持。