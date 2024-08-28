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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額1.70億

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 09:34


台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，28日09:34相關指數下跌2.07%，總成交額1.70億元，大盤占比0.22%。

該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)28日09:34股價下跌1.4元，報57.0元，跌幅2.4%。

油電燃氣近5日下跌0.32%，集中市場加權指數下跌1.09%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -0.32% -1.09%
近一月 -8.95% +0.3%
近三月 -12.46% +1.75%
近六月 -16.69% +17.66%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22143.03-0.19%
台塑化57.3-1.88%

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