盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額1.70億
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 09:34
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，28日09:34相關指數下跌2.07%，總成交額1.70億元，大盤占比0.22%。
該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股台塑化(6505-TW)28日09:34股價下跌1.4元，報57.0元，跌幅2.4%。
油電燃氣近5日下跌0.32%，集中市場加權指數下跌1.09%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.32%
|-1.09%
|近一月
|-8.95%
|+0.3%
|近三月
|-12.46%
|+1.75%
|近六月
|-16.69%
|+17.66%
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