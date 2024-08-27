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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2%，總成交額163.82億

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 13:34


台股今日電機機械類股表現強勁，27日13:33相關指數上漲2%，總成交額163.82億元，大盤占比6.13%。

該產業上漲家數34、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股羅昇(8374-TW)27日13:30股價上漲13.5元，報148.5元，漲幅10%。

電機機械近5日上漲0.31%，集中市場加權指數下跌0.76%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +0.31% -0.76%
近一月 -6.69% +0.55%
近三月 -4.18% +3.13%
近六月 +8.13% +17.37%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22185-0.25%
羅昇148.510.00%

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加權指數法興(售) 槓桿5.62

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