盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2%，總成交額163.82億
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 13:34
台股今日電機機械類股表現強勁，27日13:33相關指數上漲2%，總成交額163.82億元，大盤占比6.13%。
該產業上漲家數34、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股羅昇(8374-TW)27日13:30股價上漲13.5元，報148.5元，漲幅10%。
電機機械近5日上漲0.31%，集中市場加權指數下跌0.76%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.31%
|-0.76%
|近一月
|-6.69%
|+0.55%
|近三月
|-4.18%
|+3.13%
|近六月
|+8.13%
|+17.37%
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