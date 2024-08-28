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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為43.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.15元上修至3.33元，其中最高估值3.79元，最低估值2.61元，預估目標價為43.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.79(3.79)3.433.29
最低值2.61(2.61)2.792.73
平均值3.27(3.22)3.123.01
中位數3.33(3.15)3.163.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值79,442,00086,652,00089,804,000
最低值70,270,00076,332,00078,196,250
平均值75,576,61079,672,08084,000,130
中位數75,797,00078,748,23084,000,130

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.283.634.74.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		80,182,79990,340,50389,654,71378,240,880

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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