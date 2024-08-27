P2P借貸平台又出事 投資人恐血本無歸 金管會示警2不2要

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 21:11

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成立 5 年的「好樂貸平台」，本月初宣布暫停上架新案件，並自 7 月起沒有正常發放利息，投資人怕血本無歸不敢報警，甚至有啦啦隊成員投入多達千萬，對此，金管會今 (27) 日發布 2 不 2 要提醒，注意可能面臨的風險，並衡量自身財務承擔能力，以保護自身權益。

金管會請民眾審慎評估從事網路借貸相關投資活動，民眾選擇與 P2P 平台往來前，宜先進行多方評估再進行相關交易，例如：不聽信來源不明的借貸或投資廣告及資訊、不使用聲稱保證收益或高獲利的借貸或投資平台、要對高報酬話術廣告提高警覺、要多瞭解平台相關營運模式。

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金管會表示，民眾於簽署契約前應仔細閱讀契約條款，了解條款所約定的雙方權利義務重要訊息。例如：借貸契約的重要內容，包括貸款期間、貸款利率、貸款金額等。

此外，出借人與借款人互不相識，借款人可能會有倒帳風險，且借出款項也不是隨時可收回，所以出借人投入資金前，要審慎衡量自己的財務狀況及風險承擔能力，先計劃再投資，且應注意風險分散，避免將資金過度集中於同一個平台或同一個投資案件。

借款人於借款前，對於利息、違約金、遲延利息的計收方式須充分瞭解，也要衡量自身的還款能力，避免過度擴張信用，導致無力償還債務的情事發生。