盤後速報 - 順天(5525)次交易(28)日除權0.6元，參考價38.87元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
順天(5525-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.6元。
首日參考價為38.87元，相較今日收盤價41.20元，權值合計為2.34元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|41.20
|0.0
|0.0%
|0.6
|2024/07/18
|41.0
|1.2
|2.93%
|0.0
|2023/08/25
|26.5
|1.5
|5.66%
|0.6
|2022/07/07
|23.9
|0.3
|1.26%
|0.0
|2021/09/17
|25.3
|0.5
|1.98%
|0.0
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