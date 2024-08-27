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鉅亨速報

盤後速報 - 順天(5525)次交易(28)日除權0.6元，參考價38.87元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


順天(5525-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.6元。

首日參考價為38.87元，相較今日收盤價41.20元，權值合計為2.34元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 41.20 0.0 0.0% 0.6
2024/07/18 41.0 1.2 2.93% 0.0
2023/08/25 26.5 1.5 5.66% 0.6
2022/07/07 23.9 0.3 1.26% 0.0
2021/09/17 25.3 0.5 1.98% 0.0

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