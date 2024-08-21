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鉅亨速報

盤後速報 - 燁輝(2023)下週(8月28日)除權0.2元，預估參考價14.75元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


燁輝(2023-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。

以今日(8月21日)收盤價15.05元計算，預估參考價為14.75元，權值合計為0.3元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

燁輝(2023-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為酸洗鋼捲、軋延鋼捲、鍍鋅鋼捲、烤漆鋼捲、鋼構工程、起重機。近5日股價下跌1%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 15.05 0.0 0.0% 0.2
2024/07/24 15.35 0.2 1.3% 0.0
2023/07/26 15.1 0.30153 2.0% 0.0
2022/08/30 15.95 0.0 0.0% 0.5
2022/08/09 15.9 0.5 3.14% 0.0

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