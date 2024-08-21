盤後速報 - 燁輝(2023)下週(8月28日)除權0.2元，預估參考價14.75元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
燁輝(2023-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.2元。
以今日(8月21日)收盤價15.05元計算，預估參考價為14.75元，權值合計為0.3元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
燁輝(2023-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為酸洗鋼捲、軋延鋼捲、鍍鋅鋼捲、烤漆鋼捲、鋼構工程、起重機。近5日股價下跌1%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|15.05
|0.0
|0.0%
|0.2
|2024/07/24
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
|2023/07/26
|15.1
|0.30153
|2.0%
|0.0
|2022/08/30
|15.95
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/09
|15.9
|0.5
|3.14%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蔡明彰觀點：川普勝選在握 加速資金流向低基期族群 鏡頭、ABF否極泰來
- 盤後速報 - 燁輝(2023)下週(7月24日)除息0.2元，預估參考價15.3元
- 盤後速報 - 燁輝(2023)次交易(24)日除息0.2元，參考價15.15元
- 盤中速報 - 燁輝(2023)大跌8.88%，報13.85元
上一篇
下一篇