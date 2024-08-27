不管8/28輝達法說如何，台積電每年破兆元資本支出為既定事實，均豪、均華、志聖、台虹全面鎖漲停，『台虹第2』也不容錯過

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 19:00

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週二台股收盤下跌 55 點收 22185，成交量 2883E，為本波新低量，也是二月以來的新低量，主因是全球都在等 8/28 輝達法說，不只是財報數字眾所矚目，更重要的是黃仁勳對於後續業績的展望，GB200 的進度，以及 AI 產業的看法都至關重要，能不能再一次一人救全村就看這次的法說，因此龐大的 AI 族群全面陷入整理，週四以後才有機會出現新的方向。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，即使量縮，台積電供應鏈仍光芒萬丈，終場有 5443 均豪、6640 均華、2467 志聖、8039 台虹漲停板，3680 家登、3580 友威科、6187 萬潤、3131 弘塑大漲，與大盤量縮小跌完全脫鉤。這波台股先是遇到股災從 24416 跌到 19662 共計大跌 4754 點，之後才反彈到季線附近 22369，但跌得過程台積電供應鏈相關股跌的不多，反彈又快，並多檔領先創新高，大盤量縮之際成交量不足之下，還不用輪動股價幾乎是天天往上漲，很明確是全市場唯一最強主流，反觀之前的 AI 股這波都跌不少，近來又全面量縮反彈到一半都卡住，市場資金走向相當明確，就是往台積電相關供應鏈去流動。

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而鄭瑞宗也常說，錢往哪邊去，行情就在哪邊，這邊你不買台積電相關設備、材料供應商的股票，要賺就會很慢。

台積電光今年資本支出就高達 300~320E 美金，等於是一年 1 兆的預算，相比台電 10 年 5645E 強韌電網計畫的大了不只 10 倍，並且台積電是每年預算都再成長，明年甚至上看 1.2 兆，由此數字看，重電股股王 1519 華城都能一度漲到 1030，再回頭看弘塑漲到 2090，均華今日漲到 1060 也就不會覺得意外。

而台積電法說宣布明年 COWOS 產能要再擴一倍，COWOS 相關設備、材料股就是最強，8039 台虹自上周四拉出低檔第一根漲停，到今日連漲四根，原本台虹為 APPLE 軟板供應商，下半年是有旺季行情，但蘋概股早就是老掉牙的題材，沒有成長性之下 PE 大概就十倍，台虹之所以飆漲是因為膠水材料經公司法說證實打入 COWOS 材料供應鏈，市場認為這是新題材，加上弘塑、均華 PE 都已經高達 70 倍，台虹今年 EPS 估達 4.5~4.8 元，PE 相對低估太多，股價一發不可收拾 90 度噴出，就是沾了台積電的光，家族成員上周四 54 元買進一下今日漲停 72.7 元一下子就超過 34%，不要小看台積電供應鏈的威力。

鄭瑞宗指出，3167 大量法說也確認拿下台積電、日月光的訂單，COWOS 相關的 HBM 設備年底前會陸續出貨給日月光，明年總出貨量會是今年超過三倍，保守估計今年 4 元，明年上看 8 元，樂觀則友 9~10 元，因為是新打入台積電供應鏈，股價想像空間就更大，最佳例子去年六月均華股價才 90 元，14 個月後漲超過 10 倍，大量這種新打入的，以明年獲利計算 PE 才 10 倍，自然還有很大的空間，低檔 78 元買進的持股不只抱牢，這幾天自 99.5 元高點回檔 6 天，有低點持續帶家族成員進場加碼持股。

而台虹連漲四根漲停，這邊也不合適再追價，反倒是「台虹第 2」要格外留意，先說股價的部分，今日早盤是自高點拉回整理第六天，差不多回到季線附近，又是一次好買點，早盤我帶著家族成員季線附近進場買進，尾盤鎖住漲停，是低檔發動第一根而已，並且一買就大賺。另外九月公司會參加 SEMICON 半導體展，去年也有參展，題材正當頭，市場資金都在找相關的標的，這組群會一路熱到下週去。同時又是台積電供應商，受惠台積電資本支出持續大增，業績持續成長，並且這就是市場主流股。年底前持續進入出貨旺季，單月營收較七月還有成長 50% 的空間，可說是台虹之後，最棒的飆股，股價剛發動而已，希望大家都能跟上。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

9/4~9/6 半導體展！均豪、均華、志聖強勢漲停！台虹、大量同步大漲！『台虹第 2』開始進場！

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