蘇利文抵達北京 展開訪中行程

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 14:43

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據《央視》報導，美國總統國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周二（27 日）下午乘機抵達北京，展開訪華之旅。

中國外交部發言人毛寧上周六宣布，應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，蘇利文將於 8 月 27 日至 29 日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。

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據《上觀新聞》周日報導，美中兩國進行戰略溝通，是 2022 年 11 月美中元首峇厘島峰會達成的重要共識。自 2023 年 5 月以來，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他、曼谷進行過三輪戰略溝通。

如果再加上去年 10 月兩位高官在華府會面，本周蘇利文訪問北京，將是二人 16 個月來第五次會面。

值得一提的是，這將是蘇利文上任近 4 年來首次訪華，也將是 8 年來美國總統國安事務助理首次訪華。2016 年，歐巴馬政府時任國安事務助理賴斯曾專程來華訪問。

據美媒《Axios》上周五報導，知情人士透露，蘇利文計劃與王毅舉行會談，為美國總統拜登與中國國家主席習近平今年稍後可能舉行的最後一次峰會做準備。

習近平與拜登最近一次見面是去年 11 月舊金山「拜習會」。拜登上月宣布退選，並打算把更多時間投入外交領域。

據《Axios》報導，巴西將在 11 月舉行 G20 領袖峰會，屆時美中領導人可能會利用這個場合舉行會談。

另據《路透》報導，一名美國高階官員表示，蘇利文訪問北京會提及的問題，包括台灣、美中雙邊軍事會談、中國對俄羅斯國防工業的支持，以及南海、北韓、中東、緬甸等地緊張局勢。