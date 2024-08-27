盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額66.06億
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 13:19
台股今日電機機械類股表現強勁，27日13:19相關指數上漲2.12%，總成交額66.06億元，大盤占比7.04%。
該產業上漲家數27、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股高鋒(4510-TW)27日13:18股價上漲4.4元，報48.4元，漲幅10%。
電機機械股價指數近5日下跌0.01%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.01%
|+0.31%
|近一月
|+2.14%
|+2.03%
|近三月
|+2.51%
|+5.93%
|近六月
|+15.04%
|+8.77%
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