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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額66.06億

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 13:19


台股今日電機機械類股表現強勁，27日13:19相關指數上漲2.12%，總成交額66.06億元，大盤占比7.04%。

該產業上漲家數27、下跌家數14、平盤家數6。領漲個股高鋒(4510-TW)27日13:18股價上漲4.4元，報48.4元，漲幅10%。

電機機械股價指數近5日下跌0.01%，櫃買市場加權指數上漲0.31%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.01% +0.31%
近一月 +2.14% +2.03%
近三月 +2.51% +5.93%
近六月 +15.04% +8.77%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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