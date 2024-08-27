盤中速報 - 旺旺保(2816)大跌7.24%，報34.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 11:14
旺旺保(2816-TW)27日11:14股價下跌2.7元，報34.6元，跌幅7.24%，成交1,623張。
旺旺保(2816-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為火險、水險、汽車險、承保其他損失責任及再保險、代理其他公司。委託之保險業務、各種生產事業投資、依法辦理之事項。
近5日股價上漲6.42%，集中市場加權指數下跌0.76%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+724 張
- 外資買賣超：+510 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+214 張
- 融資增減：+107 張
- 融券增減：+11 張
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