【熱門議題】新光金因併購題材接連爆量，若中信金可正式併購新光金，未來股價怎麼看？

鉅亨研報 2024-08-27 11:22

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一、中信搶親新光金，大絕招台新、中信各自放

本週最抓投資人目光的金控訊息非新光金將花落誰家莫屬。

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眼見對手來勢洶洶，台新金控（2887-TW）與新光金控在 8/22 的董事會中決議通過以「換股方式」合併，台新金以每 0.6022 股普通股換得新光金 1 股普通股，每 1 股特別股換得新光金 1 股特別股。台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

隨後中信金也快速端上大絕招應變，上週五 (2024/08/23) 再發重訊宣布，董事會決議通過，申請公開收購併增持新光金控股份。

二、各家搶親美嬌娘，新光金股價水噹噹

分別來看台新金與中信金的動作，首先台新金與新光金方面是決議以全數換股方式合併，存續公司為台新金控消滅公司為新光金控，台新金以每股 0.6022 股普通股換新光金 1 股普通股，特別股則是 1 股換 1 股，之後更名為台新新光金融控股股份有限公司，若此合意併購成功以資產規模來看將躍升為國內第 4 大金控合併後資產規模將達 8.28 兆。

不過評估此換股比例，目前以週一 (2024/08/26) 新光金約 13 元、台新金約 20 元來看仍是折價併購，換股合併需於 10/9 舉行股東臨時會通過。

而另一競爭對手中信金除了申請公開收購新光金控股份，也通過提高收購比例，上限從原 25％提高為 51％，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性，由於中信金具非合意併購機會，在搶親題材，配合上週五美國聯準會主席明確表明降息時機已到，激勵金融市場氛圍，週一新光金股價大漲，台新金、中信金也都有紅盤以上的表現，雖今日表現平平，然金金併仍令人津津樂道。

三、金金併相關個股操作面看法

金金併後續相關個股究竟怎麼看？