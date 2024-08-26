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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.25%，報5110.94點

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 23:00


截至台北時間26日10:45，費城半導體下跌117.71點（或2.25%），暫報5110.94點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.13%
  • 近 1 月：+4.46%
  • 近 3 月：+0.15%
  • 近 6 月：+13.3%
  • 今年以來：+25.22%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.45%；超微半導體(AMD-US)下跌3.27%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌3.22%；博通(AVGO-US)下跌3.18%；應用材料(AMAT-US)下跌2.96%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5128.517-1.92%
美光科技98.41-4.32%
超微半導體151.0301-2.55%
Wolfspeed公司13.42-2.89%
博通161.63-2.84%
應用材料197.1-2.75%

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