盤中速報 - 費城半導體大跌2.25%，報5110.94點
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 23:00
截至台北時間26日10:45，費城半導體下跌117.71點（或2.25%），暫報5110.94點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.13%
- 近 1 月：+4.46%
- 近 3 月：+0.15%
- 近 6 月：+13.3%
- 今年以來：+25.22%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌4.45%；超微半導體(AMD-US)下跌3.27%；Wolfspeed公司(WOLF-US)下跌3.22%；博通(AVGO-US)下跌3.18%；應用材料(AMAT-US)下跌2.96%。
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