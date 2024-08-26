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鉅亨速報

盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌4.36%，報586.51美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 22:30


超微電腦(SMCI-US)截至台北時間26日22:15股價下跌26.73美元，報586.51美元，跌幅4.36%，成交量2,014,575（股），盤中最高價618.18美元、最低價586.24美元。

美股指數盤中表現

超微電腦(SMCI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.15%
  • 近 1 月：-11.84%
  • 近 3 月：-30.62%
  • 近 6 月：-28.69%
  • 今年以來：+115.73%

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美股美股盤中超微電腦

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